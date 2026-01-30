Halle Berry: So veränderte die Menopause ihr Leben

Der Mediziner diagnostizierte fälschlicherweise einen schweren Fall von Herpes. Berry und Hunt liessen sich beide testen – beide Ergebnisse waren negativ. Als sie ihren Arzt fragte, was es dann sei, hatte er keine Antwort. «Und da begann meine Reise der Selbsterkenntnis», erzählt die Schauspielerin. Nach tagelanger Recherche im Internet fand sie die Antwort selbst: Sie war in der Menopause. «Das war Gottes Scherz. Das Universum bringt mir diesen Mann, um den ich gebeten habe, und dann stürzt es mich in die Hölle», beschreibt Berry ihre Gefühle zu dieser Zeit. Natürlich hatte sie von den Wechseljahren gehört – aber nur abstrakt. «Ich dachte, ich würde sie überspringen. So ignorant war ich.»