Halle Berry will Ex zur Einhaltung von Co-Parenting-Vertrag zwingen

US–Schauspielerin Halle Berry (57) wollte ihren Ex–Ehemann Olivier Martinez (58) per Gerichtsantrag dazu bringen, sich an die gemeinsame Sorgerechtsvereinbarung zu halten. Das zuständige Gericht, der Superior Court of California in Los Angeles County, lehnte Berrys Antrag allerdings ab, wie das «People»–Magazin berichtet.