Halle Berry will ihren Orgasmus nicht mehr vortäuschen

Dass die Beziehung und auch das Sexleben mit Van Hunt etwas Besonderes ist, machte Berry bereits 2024 in einem Interview mit der französischen Zeitschrift «Marie Claire» deutlich. Die beiden lernten sich 2020 über Hunts Bruder kennen und tauschten sich ein halbes Jahr lang per Nachrichten und übers Telefon aus, bevor sie sich näherkamen. «Es war das erste Mal, dass ich wahnsinnig verliebt war, bevor ich Sex hatte. Das war mir noch nie passiert», verriet sie damals. «Es war magisch, einfach magisch.»