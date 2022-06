Halle Berry zu Abtreibungsrecht: «Waffen haben mehr Rechte als Frauen»

US-Präsident Joe Biden (79) sprach unterdessen von einem aus seiner Sicht «tragischen Fehler» des Supreme Courts und der «Verwirklichung einer extremen Ideologie». Dies sei «grausam», wenn man etwa bedenke, dass Einkommensschwache in vielen Fällen davon besonders hart getroffen werden. Es sei «meiner Ansicht nach ein trauriger Tag für das Land» und er wolle «alles in meiner Macht stehende tun, um das Recht von Frauen in Bundesstaaten zu schützen, wo ihnen aufgrund der heutigen Entscheidung Konsequenzen drohen».