Halloween: Ed Sheeran als Horrorclown nicht wiederzuerkennen

Ed Sheeran wird zu Pennywise

Auf der Social–Media–Plattform ist Sheeran in mehreren Bildern und Videoclips in seiner Verkleidung zu sehen. Der Brite hat sich für die Figur Pennywise von Stephen King (78) entschieden. Fast schon grotesk wirkt es, wie der Sänger in seinem Kostüm und mit rotem Luftballon in einem Café sitzt und offenbar einen Espresso trinkt, wie er sich auf einer Sitzbank mitten im Wind ein Stück Pizza schmecken lässt und wie er durch die Strassen hüpft. In einem der kurzen Videos zeigt Sheeran auch seine Verwandlung im Zeitraffer.