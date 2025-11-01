Halloween: Ed Sheeran als Horrorclown nicht wiederzuerkennen

Wohl nur selten kann Ed Sheeran (34) durch die Strassen ziehen oder gemütlich einen Kaffee in der Öffentlichkeit trinken, ohne dass Fans ihn gleich erkennen. Genau dazu hat der britische Megastar Halloween allerdings offenbar genutzt. Auf Instagram zeigt der Sänger, wie er im Rahmen des Gruselfests verkleidet durch die Stadt New York gezogen ist – als Horrorclown!
Ed Sheeran wird zu Pennywise
Auf der Social–Media–Plattform ist Sheeran in mehreren Bildern und Videoclips in seiner Verkleidung zu sehen. Der Brite hat sich für die Figur Pennywise von Stephen King (78) entschieden. Fast schon grotesk wirkt es, wie der Sänger in seinem Kostüm und mit rotem Luftballon in einem Café sitzt und offenbar einen Espresso trinkt, wie er sich auf einer Sitzbank mitten im Wind ein Stück Pizza schmecken lässt und wie er durch die Strassen hüpft. In einem der kurzen Videos zeigt Sheeran auch seine Verwandlung im Zeitraffer.
«In for a Penny», scherzt er zu dem Beitrag – ein Wortspiel bestehend aus dem Anfang einer typischen englischsprachigen Redewendung und einem Teil des Namens der Figur. Pennywise stammt aus der Feder Kings und ist eine der zentralen Figuren in dessen Roman «Es». Er ist der wohl berühmteste Horrorclown der Welt. In den vergangenen Jahren waren unter anderem die beiden Neuverfilmungen «Es» (2017) und «Es Kapitel 2» (2019), in denen Bill Skarsgård (35) Pennywise darstellt, populär. Pünktlich zu Halloween ist zudem die Serie «ES: Welcome to Derry» in Deutschland bei Sky und Wow gestartet.