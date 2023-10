Halloween-Fieber: Paris Hilton und Co. verkleiden sich mit ihren Kids

Aber damit nicht genug: Für eine Halloween–Party der Tequila–Marke Casamigos am Wochenende verkleidete sich Paris Hilton als Britney Spears (41) in ihrem Musikvideo zum Song «Toxic» in blauer Flugbegleiterinnen–Uniform. Söhnchen Phoenix war auch Teil dieses Kostüms: In einer Mini–Pilotenuniform samt Krawatte und Mütze posiert der zehn Monate alte Junge mit seiner Mama. «Meine Damen und Herren, lassen Sie mich Ihnen Ihre Flug–Crew vorstellen», schreibt Hilton zu einem Instagram–Foto.