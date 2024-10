Halloween in Irland: Die Insel, auf der alles begonnen hat

Der Ursprung des Halloween–Fests

In einem Video auf dem YouTube–Kanal «entdeckeirland» erklärt Kelly Fitzgerald von der School of Irish, Celtic Studies and Folklore am University College Dublin, es sei nicht verwunderlich, dass viele Menschen denken «Nordamerika sei der Ort, an dem Halloween seinen Ursprung hat. Aber Halloween ist viel älter, und eines der fantastischsten Dinge, die man lernen und verstehen kann in irischer Kultur und irischer Geschichte. In den Wegen, in denen die Menschen hier in Irland lebten, ist zu erkennen, wie wichtig Oíche Shamhna oder Halloween hier auf dieser Insel ist.»