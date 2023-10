Halloween: Jimmy Fallon glaubt, dass Heidi Klum als Transformer kommt

«Ich will, dass es eine Überraschung wird»

«Ich will, dass es eine Überraschung wird», betonte Heidi Klum. Sie wolle vorab immer nicht zu viel verraten, um die Menschen nicht zu enttäuschen. Denn ansonsten würden die sich eine konkrete Vorstellung machen und am Ende die Umsetzung kritisieren. Nachdem sie bereits vor einigen Tagen im Gespräch mit «Entertainment Tonight» enthüllt hatte, dass ihr Kostüm in diesem Jahr sehr gross werde, wiederholte sie in ihrem neuesten TV–Auftritt: «Es wird gigantisch. Ich muss Strassen dafür sperren, was in Manhattan gar nicht so einfach ist.» Darauf überlegte Gastgeber Fallon, ob Heidi Klum womöglich als Transformer kommen werde. «Ich schwöre, das ist es nicht», entgegnete die 50–Jährige jedoch.