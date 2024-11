Halloween-Kostüm: Heidi Klum begeistert als Ausserirdischer E.T.

Auch in diesem Jahr hat sich Heidi Klum (51) mit ihrem Halloween–Kostüm selbst übertroffen. Zu ihrer legendären Halloween–Party in New York erschien die Modelmama am Donnerstagabend (31. Oktober) als E.T. aus Steven Spielbergs (77) legendärem Filmklassiker «E.T. – Der Ausserirdische». Auch Ehemann Tom Kaulitz (35) trug ein identisches Kostüm, das sich lediglich in einigen Accessoires unterschied.