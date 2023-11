Halloween-Kostüm: Heidi Klum kam als grosser Pfau

Grosser Auftritt auf dem roten Teppich

Klum trug ein blaues Kostüm mit einer aufwendigen Kopfbedeckung samt Schnabel, die Artisten waren in grün gekleidet. Auf dem roten Teppich der Location, dem New Yorker Nachtclub «Marquee», posierte die farbenfrohe Truppe, um sich in einen grossen schönen Vogel zu verwandeln. Im Mittelpunkt stand natürlich die Gastgeberin in ihrem kobaltblauen, hautengen Anzug. Die Tänzer und Tänzerinnen lieferten zudem eine kleine Performance für die Fotografen und TV–Kameras.