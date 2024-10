Halloween mit Heidi Klum im «Modelverse»: Was ist eigentlich Roblox?

Heidi Klum (51) hat jüngst mit ihrem Projekt «Modelverse» den Sprung in die digitale Welt von Roblox gewagt. Die Entertainerin nutzt die Plattform, um ihre Fans auf eine virtuelle Reise durch die Modemetropolen der Welt zu schicken – und lädt sie auf Instagram zu einer Halloween–Party auf dem virtuellen Laufsteg ein. Und viele Ältere fragen sich auf einmal: Was ist eigentlich Roblox? Dabei steht «Modelverse» beispielhaft für die vielen Möglichkeiten, die diese Plattform bietet. Was Roblox ist und warum es bei jungen Menschen so beliebt ist.