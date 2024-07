Halloween-Special von «LOL»: Lachen die Kaulitz-Zwillinge mit?

Wenn sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von «LOL: Last One Laughing» gegenseitig zum Lachen bringen, sind demnächst offenbar auch Bill und Tom Kaulitz mit am Start. Die 34–jährigen Tokio–Hotel–Zwillinge werden angeblich Teil eines geplanten Halloween–Specials des beliebten Streaming–Formats bei Prime Video. Das möchte zumindest die «Bild am Sonntag» erfahren haben.