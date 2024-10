Halloween steht vor der Tür: Das sind die Outfits der Stars

Partnerkostüm: Alice und der Hutmacher

Die Schauspielerin wählte als Alice ein helles Off–Shoulder–Kleid aus blassem Tüll mit semi–transparentem Rock. In ihre blonde Perücke band sie sich die für die Figur charakteristische Schleife in Schwarz. Weisse Socken in einem Paar schwarz–weisser Mary Janes vervollständigten den Look. Blanco fiel neben ihr als verrückter Hutmacher aus der Adaption von Tim Burton (66) sofort ins Auge. Der Musikproduzent setzte sich einen grossen Zylinder auf seine rote Perücke. Sein Gesicht schminkte er weiss, während seine Lippen wie die krausen Haare rot strahlten. Mit dem eigenwilligen Ensemble aus einer Jacke und bunten Hemden imitierte er Johnny Depps (61) Filmcharakter perfekt.