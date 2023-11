Halloween-Trend 2023: Kostüme feiern die Popkultur

Jessica Alba als Britney Spears

Schauspielerin Jessica Alba (42) ging zur «Casamigos Halloween Party» als Britney Spears (41). «Eine Ikone», schrieb sie auf Instagram und posierte zusammen mit einer Freundin in legendären Looks des Popstars. Alba trug dabei einen durchsichtigen, hautengen Anzug wie einst Spears im Musikvideo zu ihrem Hit «Toxic». Zur gleichen Party kam auch Spears–Freundin Paris Hilton (42) in einem Look aus diesem Video: Sie wählte die berühmte blaue Flugbegleiterinnen–Uniform. Später verkleidete sich die Hotel–Erbin auch noch als Sängerin Katy Perry (39) im Fliegenpilz–Outfit.