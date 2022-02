Halyna Hutchins' Witwer ist «wütend» auf Alec Baldwin

Am Donnerstag (24. Februar) strahlt der US-Sender NBC in der «Today»-Show das erste TV-Interview von Halyna Hutchins' Witwer Matthew Hutchins nach der «Rust»-Tragödie aus. In einem Vorschauclip sind bereits einige Ausschnitte des Gesprächs mit Moderatorin Hoda Kotb (57) zu sehen. Die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) wurde im Oktober 2021 am Set des Westerns «Rust» bei Proben tödlich verletzt. Der Schauspieler Alec Baldwin (63) soll eine Schusswaffe abgefeuert haben, die mutmasslich versehentlich geladen war.