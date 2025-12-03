«Hamburg Days»: Neue Serie über frühe Beatles-Jahre

Darum soll es in «Hamburg Days» gehen

«Hamburg Days» wird – wie der Titel bereits andeutet – nicht nur in Liverpool, der englischen Heimat der Beatles, sondern vor allem auch in der Hansestadt spielen. Die Idee zur Serie stammt von Benjamin Benedict, der als Produzent beteiligt und unter anderem für «Unsere Mütter, unsere Väter» bekannt ist. Hauptautor der Drehbücher ist Jamie Carragher («Succession»), Regisseur Christian Schwochow (47) ist Showrunner. Die Regie führt Mat Whitecross (48). Wer in den Rollen zu sehen sein wird, wurde noch nicht mitgeteilt. Das Casting hat demnach schon in Grossbritannien begonnen.