Hand in Hand: Dustin Hoffman feiert 88. Geburtstag mit seiner Lisa

Seit 1980 verheiratet

Die Liebe zwischen der Hollywood–Legende und seiner Lisa währt bereits seit über vier Jahrzehnten. Am 12. Oktober vergangenen Jahres feierten sie ihren 44. Hochzeitstag – ein beeindruckendes Zeugnis für Beständigkeit in einer Branche, die nicht gerade für langanhaltende Ehen bekannt ist. Gemeinsam haben sie vier Kinder grossgezogen: die Töchter Rebecca (42) und Alexandra (37) sowie die Söhne Maxwell (40) und Jacob (44). Mittlerweile dürfen sich die beiden auch über mehrere Enkelkinder freuen.