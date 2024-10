Hand in Hand: Naomi Watts mit Sohn Sasha auf dem roten Teppich

Die britisch–australische Schauspielerin Naomi Watts (56) erschien in ganz besonderer Begleitung zur Premiere ihres neuen Films «The Friend» am Donnerstag in New York City. Hand in Hand schritt sie mit ihrem Sohn Alexander «Sasha» Pete Schreiber (17) über den roten Teppich. Der 17–jährige Schüler ist so gross geworden, dass er seine berühmte Mutter, die ihre eigene Statur mit schwarzen Lacklederpumps aufpeppte, um eine Kopflänge überragt.