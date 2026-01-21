Handball-EM 2026: Wo die deutschen Hauptrundenspiele zu sehen sind

Die deutsche Handball–Nationalmannschaft steht vor grossen Aufgaben: In der EM–Hauptrunde warten Hochkaräter wie Dänemark oder Frankreich. Diese Sender übertragen die Spiele des DHB–Teams von Bundestrainer Alfred Gislason (66).
Das ZDF und die ARD wechseln sich mit der Ausstrahlung ab. Am kommenden Donnerstag, 22. Januar, übernimmt das Erste das Spiel Deutschland gegen Portugal. Die Übertragung aus dem dänischen Herning beginnt bereits um 15:10 Uhr, Moderator Alex Schlüter meldet sich dann mit Experte Dominik Klein. Anwurf ist um 15:30 Uhr. Florian Nass und Johannes Bitter sind wie gewohnt als Kommentatoren dabei.
Am Samstag, 24. Januar, überträgt das ZDF–«sportstudio» ab 20:15 Uhr aus Herning die zweite Hauptrundenpartie des DHB–Teams gegen Norwegen. Die Moderation übernimmt Florian Zschiedrich, als Handball–Experte ist Sören Christophersen an seiner Seite. Der Anpfiff erfolgt um 20:30 Uhr und Martin Schneider kommentiert.
Am Montag, 26. Januar, steht im Ersten die spannende Partie Deutschland gegen Dänemark an, die ebenfalls in Herning stattfinden wird. Dänemark als einer der Gastgeber hatte zuletzt überraschend gegen Portugal verloren. Das Spiel wird live ab 20:15 Uhr begleitet, der Anwurf ist um 20:30 Uhr.
Zum Abschluss der Hauptrundenspiele wird am Mittwoch, 28. Januar, das Duell zwischen Deutschland und Europameister Frankreich im ZDF zu sehen sein. Die Übertragung startet um 17:40 Uhr, Anwurf ist um 18 Uhr. Alle Partien sind jeweils auch im Livestream im ZDF beziehungsweise in der ARD Mediathek zu sehen.
Weitere EM–Spiele im Stream
Die beiden Sender versorgen die Handball–Fans auch mit weiteren Spielen im Livestream. Für die ARD Mediathek stehen bereits fest: Frankreich – Dänemark (22. Januar, 20:30 Uhr), Spanien – Dänemark (24. Januar, 18 Uhr), Portugal – Norwegen (26. Januar, 15:30 Uhr) und Dänemark – Norwegen (28. Januar, 20:30 Uhr). «Welche Livestreams der 2. Hauptrundengruppe neben den deutschen Spielen angeboten werden, entscheidet sich morgen», gab der Sender an diesem Mittwoch bekannt.