Zweite Folge sahen noch 3,7 Millionen

Handball schlägt Dschungel: RTL-Show verliert eine Million Zuschauer

Die 17. Staffel des Dschungelcamps war am Freitagabend gut gestartet. Ganz so erfolgreich ging es am Samstag dann aber nicht weiter. Der Grund dafür war sportlich: Die Handball–EM lockte wieder viele Zuschauer an.