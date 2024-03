Handball-Star Silvio Heinevetter ist Vater geworden

Silvio Heinevetter (39) ist offenbar Vater geworden und teilt nun sein Babyglück mit der Welt. In einer Instagram–Story postete er am Mittwoch (13. März) ein Foto, das ihn mit Kaffeebecher in der Hand und einem kleinen Baby in einer Trage zeigt. Das Bild liess Heinevetter unkommentiert und gab keine weiteren Details bekannt.