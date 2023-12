«Handmaid's Tale»-Star Yvonne Strahovski erneut Mutter geworden

Mit der komödiantischen Serie «Chuck», in der Strahovski neben Levi die Hauptrolle spielte, feierte sie in den 2000er Jahren ihren Durchbruch. Bekannt ist die Schauspielerin zudem unter anderem für Rollen in Serien wie «Dexter» und «The Handmaid's Tale». Daneben war sie in den vergangenen Jahren unter anderem auch in Filmen wie «The Tomorrow War» zu sehen, in dem sie an der Seite von Chris Pratt (44) spielte.