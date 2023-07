«Hangover»-Produzent Daniel Goldberg mit 74 Jahren gestorben

Goldberg drehte viele Komödien

Daniel Goldberg und Ivan Reitman arbeiteten mehr als 30 Jahre lang zusammen an Filmen. Unter anderem setzten sie die Komödien «Ich glaub' mich knutscht ein Elch!» (1981) und «Babyspeck und Fleischklösschen» (1979) um, in denen Bill Murray (72) zu sehen ist. Während Reitman hier Regie führte, war Goldberg als Produzent beteiligt und schrieb an den Drehbüchern mit.