Hank Azaria und «Friends»-Gaststars trauern um Matthew Perry

Die beiden seien besonders zu Beginn ihrer Karrieren füreinander dagewesen. Perry, der unter anderem in seinen Memoiren «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» offen über seine langjährigen Suchtprobleme gesprochen hat, habe ihm geholfen, vom Alkohol wegzukommen. Seit 17 Jahren sei Azaria wegen seines Kollegen und Freundes nun trocken. Das Buch habe er mehrfach weglegen müssen, da es für ihn so schmerzhaft war, dieses zu lesen.