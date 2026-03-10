Hanka Rackwitz will Gasthof in Sachsen-Anhalt betreiben

TV–Star Hanka Rackwitz (56) hat grosse Pläne. Die ehemalige Dschungelcamperin zieht vom Wasserschloss ins Wirtshaus. Dort will sie aber nicht nur wohnen: Im Örtchen Freist in Sachsen–Anhalt will sie mit Hilfe von zwei Partnern den alten Dorfkrug wiederbeleben.
Gewerbeschein und Brandschutzkonzept fehlen noch
Wie sie RTL verraten hat, passe das Wasserschloss St. Ulrich in Mücheln am Geiseltalsee, in dem sie seit 2012 in einer Wohnung lebte, nicht mehr zu ihr. «Ich habe mich hier versteckt vor der Welt», erklärt sie, während sie die ersten Kisten packt. Sie brauche nun eine neue Aufgabe im Leben. Und die hat sie im Gasthof im rund 50 Kilometer entfernten Freist mit rund 300 Einwohnern gefunden. Im Obergeschoss kann sie wohnen, unten will sie die Besucherinnen und Besucher mit Speisen und Getränken versorgen. Gastro–Erfahrung sammelte die einstige TV–Maklerin vor einiger Zeit als Küchenhilfe.
Bereits in etwa einem Monat möchte sie starten, allerdings fehlen ihr noch der nötige Gewerbeschein und ein Brandschutzkonzept. Dafür hat sie bereits die im Haus befindliche Kegelbahn getestet und eine Speisekarte entworfen. Ihre Schwester habe sie jedoch bereits davor gewarnt, die Leute nicht mit zu komplizierten Gerichten zu überfordern. Aber sie wolle ihre Gäste «langsam heranführen». Zudem plant sie ein Bücherregal, in dem man während der Wartezeit stöbern kann. «Vor allem die Männer langweilen sich», weiss die 56–Jährige.
Durchbruch mit «Big Brother»
Hanka Rackwitz wurde durch die Teilnahme an der zweiten Staffel von «Big Brother» im Jahr 2000 bekannt. Auch danach absolvierte sie zahlreiche Fernsehauftritte. Sie war als Maklerin in der Doku «mieten, kaufen, wohnen» zu sehen, 2017 belegte sie bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» den zweiten Platz. 2025 trat sie mit ihrem Partner bei «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» an, die beiden verliessen die Show allerdings nach drei Tagen.