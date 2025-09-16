Hannes Jaenicke: Darum ist er jetzt grosser Fan von Oktopussen

Warum geht es in der neuen Folge um den Oktopus? Die meisten Menschen kennen ihn ja eher gegrillt, als Krake Paul oder aus Anekdoten...

Hannes Jaenicke: Genau deshalb haben wir diesen Film gemacht. Der Oktopus steht wie kaum ein anderes Tier für das, was wir Menschen mit den Ozeanen anstellen: Vermüllung, Überfischung und Erwärmung der Meere. Gleichzeitig ist er für die Wissenschaft unfassbar spannend – insbesondere für die Intelligenz– und KI–Forschung. Man hat festgestellt, dass Oktopusse über eine Form von Intelligenz verfügen, die sich völlig anders entwickelt hat als die menschliche. Man spricht heute von drei Intelligenzen: der menschlichen, der künstlichen – und der des Oktopus. Grosse Tech–Unternehmen wie Microsoft oder OpenAI finanzieren inzwischen Forschung, um von ihm zu lernen. Dieses Tier hat uns fasziniert, auch weil es über das hinausgeht, was wir sonst in unseren Filmen porträtiert haben.