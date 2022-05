Hannes Jaenicke: «Ich bin seit exakt 40 Jahren Vegetarier»

Wenn es gut behandelt wird, ist der Fleischkonsum für Sie also in Ordnung?

Jaenicke: Ich habe nichts dagegen, wenn eine Kuh, die auf einer schönen Allgäuer Weide im Freien gehalten wurde, irgendwann von einem Profijäger mit einem Weidenschuss erlegt wird. Dann bitte esst diese Kuh, sie hat ein tolles Leben gehabt. Wenn eine Sau in Freilandhaltung sich aussuchen darf, ob sie im Stall oder draussen sein mag und sie am Ende ihres Lebens so «human» wie möglich getötet wird, ist es für mich auch in Ordnung, das Fleisch zu essen. Wenn die Tiere dagegen in diesen Hallen gestanden haben, krank sind, sich verletzen, durchseucht sind mit Antibiotika, dann lasst die Finger davon. Wir brauchen nicht jeden Tag Fleisch. Einmal die Woche ein richtig tolles, gesundes Stück Biofleisch und alles wäre in Ordnung.