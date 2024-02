Hannes Jaenicke und Stephanie Krogmann sind «mehr» als nur Freunde

Ein romantischer Abend in München: Hannes Jaenicke (63) hat am Mittwochabend die Premiere von «Cirque du Soleil – Kurios besucht – und das nicht allein. Die Frau an seiner Seite war die aus der Ärzte–Serie »In aller Freundschaft" bekannte Schauspielerin Stephanie Krogmann (38). Die beiden zeigten sich vertraut, strahlend und Händchen haltend bei der Veranstaltung auf der Theresienwiese.