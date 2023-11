Hannibal, Grindelwald und Co.: Bambi für Film-Bösewicht Mads Mikkelsen

Mads Mikkelsen (57) erhält am 16. November in München den Bambi in der Kategorie «Schauspiel International». Das teilte der Veranstalter Hubert Burda Media mit. Der Preis wird seit 1948 an bekannte Persönlichkeiten verliehen, die hierzulande besonders berühren und Herausragendes geleistet haben, heisst es.