Hans Rosenthal: So war der «Dalli Dalli»-Moderator als Familienvater

Eine wichtige Rolle spielte Ehefrau Traudl Rosenthal in der Familie. «Sie war diejenige, die meinem Vater den Rücken stärkte, die ihm den Koffer packte, wenn er auf Reisen ging», berichtet Birgit Hofmann. Doch auf subtile Weise hatte sie grossen Einfluss: «In Eurer Familie passiert überhaupt nichts, was Deine Mutter nicht will», erkannte Birgit Hofmanns eigener Ehemann später. Gert Rosenthal bringt es so auf den Punkt: «Sie konnte den Vater davon überzeugen, dass es seine Meinung war, was sie wollte.» Eine klassische Rollenverteilung, die in der damaligen Zeit nicht ungewöhnlich war.