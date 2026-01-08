Hans Sigl für gesetzliche Regelung von Sterbehilfe

Hans Sigl: «Sehr genau über die Richtlinien nachdenken»

«Ich sass zwei Wochen vor ihrem Tod noch neben den beiden im Zirkus Roncalli. Da fragt man sich natürlich im Nachhinein: Was mag ihnen damals schon alles durch den Kopf gegangen sein?», erinnert Sigl sich im Gespräch mit der «Neuen Osnabrücker Tageszeitung», nachdem er auf die Kessler–Zwillinge angesprochen wird. Der 56–Jährige sei «bei dem ganzen Thema Sterbehilfe ein grosser Befürworter. [...] Natürlich müsste man sehr genau über die Richtlinien nachdenken und darüber, wer wie damit umgehen sollte. Aber unter klaren gesetzlichen Vorgaben wäre ich dafür, Sterbehilfe zu legalisieren.»