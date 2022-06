Hansi Kraus: Geheimnisse eines ewigen Lausbuben

Am Set bekommen sie schnell mit, was für ein Früchtchen ihr Hauptdarsteller auch in echt ist. Gleich am ersten Drehtag merkt der Junge, dass Filmen nicht besonders lustig ist, sondern harte Arbeit. Er sagte: «Leckt's mich am Arsch, da kann ich ja gleich in die Schule gehen, dann habe ich wenigstens am Nachmittag frei.» Der Regisseur habe ihm danach viele Freiheiten gewährt, die er «auch schamlos ausgenutzt» habe, erzählt er später dem Münchner «Merkur». Einige seiner echten Streiche, zum Beispiel das Juckpulver auf dem Klopapier der Pauker, hätten sogar den Weg ins Drehbuch gefunden.