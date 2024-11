Hape Kerkeling bei «LOL»? Das sagt der Entertainer dazu

Hape Kerkeling: «Ich lasse mir das Lachen nicht verbieten»

«Wir sind in regem Austausch. Bully weiss, dass ich mir die Sendung wahnsinnig gerne als Zuschauer ansehe», verrät Kerkeling in der am 29. November erscheinenden «Hörzu». Doch gegen eine Teilnahme an der originellen Comedy–Show sprechen aus seiner Sicht gleich mehrere Dinge. «Aber ich würde mich nicht in die Situation verfrachten lassen, mich dafür einsperren zu lassen», so Kerkeling mit Blick auf die stundenlange, ununterbrochene Dauer der Sendung.