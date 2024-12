Hape Kerkeling feiert Geburtstag: Ich bin dann mal 60

Lässiger Rückzug aus dem TV–Geschäft

Nachdem sein letztes TV–Comedyformat «Hallo Taxi» (2008), in dem er als schmieriger Taxifahrer Günther Warnke ahnungslose Fahrgäste in Angst und Schrecken versetzte, weniger erfolgreich verlief und im Jahr 2008 nach sieben Folgen eingestellt wurde, verkündete Hape Kerkeling 2014 im Alter von 50 Jahren endgültig seinen Rückzug aus dem TV–Geschäft. Nur drei Jahre zuvor hatte man ihm zum zweiten Mal in seiner Karriere angeboten, die Moderation der Kult–Show «Wetten, dass..?» zu übernehmen, was er abermals ablehnte. Viel lieber wolle er, so erklärte er Thomas Gottschalk live in seiner Sendung, mit weiteren Büchern, Filmprojekten und verschrobenen Skurrilitäten die «irrlichternde Vielfalt» seiner Künstlerkarriere weiterverfolgen.