Hape Kerkeling: «Horst Schlämmer sucht das Glück» startet stark

Lokalreporter scheitert an Astronaut

Für die Nummer eins in den aktuellen deutschen Kinocharts reicht es für «Horst Schlämmer sucht das Glück» aber nicht. Wie in der Vorwoche liegt hier «Der Astronaut» mit Superstar Ryan Gosling (45). Das Feelgood–Weltraumabenteuer legte an seinem zweiten Wochenende sogar um 10 Prozent zu. Das winterliche Wetter dürfte dabei eine Rolle gespielt haben.