Hape Kerkeling ist zum «Brillenträger des Jahres» ernannt worden

Mit etwa vierzig Jahren griff Hape Kerkeling demnach erstmals regelmässig zur Brille. «Gutes Sehen wurde für mich genau in dem Moment zum Thema, als ich im Supermarkt die Zutatenliste auf der Leberwurst nicht mehr lesen konnte», erinnert er sich. Heute korrigiere er nach eigenen Worten «die klassische Weitsichtigkeit – also die Arme wurden einfach irgendwann zu kurz für die Zeitung».