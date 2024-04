Hape Kerkeling kündigt Rückkehr von Horst Schlämmer an

Rund 15 Jahre nach dem Kinostart von «Horst Schlämmer – Isch kandidiere!» hat Kultkomiker Hape Kerkeling (59) seine Kino–Rückkehr als fiktiver Journalist Horst Schlämmer angekündigt. Das verriet der 59–Jährige am Rande der Preisverleihung als «Düsseldorfer des Jahres» am 22. April der «Rheinischen Post». «Und im nächsten Jahr gibt es, so Gott will, einen Horst–Schlämmer–Film», sagte Kerkeling wörtlich bei dem Event.