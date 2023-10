Hape Kerkeling läuft im Urlaub «genauso unmöglich rum» wie Merkel

Hape Kerkeling ist «mehr Hobbyforscher als Tourist»

Für den 58–Jährigen, der nun in der Fortsetzung des Kultfilms «Club Las Piranjas» zu sehen ist, heisst Urlaub vor allem: «Neues sehen, erleben, schmecken, riechen», wie er weiter erzählt. «Ich bin mehr Hobbyforscher als Tourist.» Eine Woche am Strand wäre ihm «heute viel zu langweilig». Jede Reise lohne sich, meint Kerkeling im «Gala»–Interview zudem. Während der Pandemie seien sein Mann und er «kurzerhand vom Rheinland ins Bergische Land in den Urlaub gefahren». Das sei toll gewesen, schwärmt er: «Gutes Essen, schöne Landschaften, die Eingeborenen sind super nett, und alle sprechen einigermassen Deutsch.»