Hape Kerkeling über Beatrix-Auftritt, Ahnenforschung und TV-Comeback

40 Jahre nach seinen Anfängen bei Radio Bremen freue er sich immer wieder, in die Stadt zurückzukommen, sagte Kerkeling am Freitagabend. «Ohne schleimen zu wollen, Bremen hat einen unglaublichen Freiheitsgeist», erzählte Kerkeling. «Diesen Geist habe ich mir versucht, bis heute immer in meiner Arbeit zu bewahren.»