Happy Birthday! Taylor Swift blickt auf ein Rekordjahr zurück

Tournee und Film

Im November 2022 kündigte Swift ihre erste Tournee seit 2018 an. Die «The Eras Tour» ist eine «Reise durch die musikalischen Phasen» ihrer Karriere und so sind Lieder aus allen Studioalben Swifts zu hören. Die Tour begann am 17. März 2023 in Glendale in Arizona und soll mindestens bis zum 8. Dezember 2024 (Vancouver) gehen. Wie die «Washington Post» berichtet, soll die «The Eras»–Tour nach Abschluss im kommenden Jahr die unglaubliche Summe von 4,1 Milliarden US–Dollar (ca. 3,9 Mrd. Euro) einbringen. So viel verdiente zuvor noch nie ein Künstler oder eine Künstlerin mit einer einzigen Tournee.