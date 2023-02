Happy End bei «And Just Like That ...»? Carrie und Aidan küssen sich

Gute Nachrichten für alle «Sex and the City»-Fans, die nie ganz über die Trennung von Carrie Bradshaw und Aidan Shaw hinweggekommen sind: Im Spin-off «And Just Like That ...» scheinen die beiden ihr Liebescomeback zu feiern. Das deuten neue Fotos auf dem Instagram-Kanal von Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (57) an. Darauf ist ihre Figur Carrie eng umschlungen beim Küssen mit ihrem Ex Aidan (gespielt von John Corbett, 61) zu sehen. Die vielversprechende Bildunterschrift zu den nächtlichen Aufnahmen aus New York lautet: «Das ist keine Übung».