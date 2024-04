«Happy Gilmore 2»: Fortsetzung zu Adam Sandlers Kultkomödie in Arbeit

Der voreilige Christopher McDonald

In der «The Ken Carman Show with Anthony Lima» hatte Christopher McDonald (69) zuvor bereits über das Drehbuch gesprochen. Der Schauspieler, der in «Happy Gilmore» den Shooter McGavin spielt, sagte in der Radiosendung, dass er Adam Sandler etwa zwei Wochen zuvor getroffen habe. Bei dieser Gelegenheit habe jener ihm den ersten Entwurf des Drehbuchs gezeigt. «Nun, das wäre grossartig», habe McDonald sich gedacht. «Also, es ist in Arbeit. Die Fans verlangen es, verdammt», erzählte er weiter.