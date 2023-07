Nach 35 gemeinsamen Jahren beantragte der Designer im Februar die eingetragene Lebenspartnerschaft zu lösen. «Aus unserer Liebe wurde so erst eine Art Anhänglichkeit, weil der eine den anderen festhalten wollte. Zum Schluss wurden wir einander zur Gewohnheit, sodass unsere Beziehung in Wahrheit nur noch eine Wohngemeinschaft war», erklärte Glööckler seine Beweggründe damals der «Bild am Sonntag».