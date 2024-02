Harald Glööckler lüftet das Geheimnis seiner neuen Mähne

Harald Glööckler (58) überrascht beim Wiener Opernball mit langen, voluminösen Haaren. Auf Instagram teilte er ein Video, in dem er seinen kompletten Look präsentiert: Der Star–Designer wählte ein schwarzes, mit Strasssteinen besetztes Sakko mit XL–Brosche und kombinierte dazu eine schwarze Hose sowie jeweils in Weiss Hemd, Anzugweste und Fliege. Auffällige Ringe komplettierten sein Outfit.