Harald Glööckler: «Mein Beziehungsleben ist genug thematisiert worden»

Harald Glööckler (59) wird ab 13. November (mittwochs, 21:15 Uhr bei RTLzwei) in der zweiten Staffel von «Herr Glööckler sucht das Glück» zu sehen sein. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät der Designer und Unternehmer, wie in seiner Doku–Soap das 30. Jubiläum seiner «Pompöös»–Mode gefeiert wird und was hingegen in den neuen Folgen nicht thematisiert wird. Zudem erzählt er, was sein Umzug von Kirchheim nach Berlin verändert hat und warum seine Beauty–Eingriffe nicht geplant sind.