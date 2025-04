Harald Juhnke: 20 Jahre ohne den Spree-Sinatra

Harald–Juhnke–Platz lässt auf sich warten

Nur wenige Wochen vor Harald Juhnkes 20. Todestag brachte das Berliner Bezirksparlament in Charlottenburg–Wilmersdorf noch hastig einen Dringlichkeitsantrag in die Bezirksverordnetenversammlung ein, mit der Forderung, eine repräsentative Strassenecke am mondänen Kurfürstendamm nach dem berühmten Sohn der Stadt zu benennen. Die Hoffnung, dass dieser Antrag noch pünktlich zum runden Jahrestag in die Tat umgesetzt werden könnte, sollte sich jedoch prompt in den Mühlen der Bürokratie verfangen.