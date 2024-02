Harald Krassnitzer: Krasse Action zum 25. « Tatort»-Jubiläum

Spassige Drehtage in der Gefängniszelle

In einem Interview mit dem ORF berichtet Krassnitzer von den Dreharbeiten zu dem krassen Jubiläums–«Tatort», die er zum grössten Teil in einer echten Gefängniszelle absolvieren musste. Statt wie im Fernsehen üblich, den zu Unrecht Inhaftierten als tobenden Wilden zu inszenieren, der schreiend gegen die Zellentür hämmert, entschied er sich dafür, das totale Auseinanderfallen und die «doppelte und dreifache Panik» des eingesperrten Kommissars in den Fokus zu nehmen.