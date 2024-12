Harald Krassnitzer: «Verkohlte Gans» bescherte bestes Weihnachtsfest

Am heutigen Mittwoch (4. Dezember) ist Harald Krassnitzer (64) mal wieder abseits seiner Kultrolle als Wiener «Tatort»–Ermittler (seit 1999) unterwegs. In der TV–Tragikomödie «Engel mit beschränkter Haftung» (20:15 Uhr, das Erste, danach in der Mediathek) spielt er den erfahrenen Schutzengel Oscar, der mit Mira (Maresi Riegner, geb. 1991) zum ersten Mal einen Lehrengel an seiner Seite hat. Doch der erste Fall hat es gleich in sich, denn sie sollen einen Kleinkriminellen beschützen, mit dem Mira noch eine Rechnung offen hat...