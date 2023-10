Harald Lesch und Mirko Drotschmann bekommen Bundesverdienstkreuz

Darum stärkt Harald Lesch unsere Demokratie

Professor Doktor Harald Lesch vermittle hingegen Forschung einem Millionenpublikum – im Fernsehen, im Netz, in Schulen. Der Physik–Professor an der Ludwig–Maximilians–Universität München verstehe es, komplexe Zusammenhänge so darzustellen, dass sie auch für einen Laien nachvollziehbar seien. So wecke er besonders bei jungen Menschen ein Interesse an Naturwissenschaften. Auch bringe er sich immer wieder in die öffentliche Bildungsdebatte ein und engagiere sich seit Jahren für Lehrerfortbildungen. Er stärke unsere Demokratie, weil er stets zeige, wie man Fake von Fakten unterscheide.