Harald und Sonja über Mette-Marit: «Es ist traurig mitanzusehen»

«Der grösste Unterschied für mich ist, dass ich die Dinge, die ich früher geschafft habe, jetzt nicht mehr schaffe», sagte Mette–Marit weiter. Sie sei sehr traurig darüber, dass sie bei der Arbeit nicht mehr so viel leisten könne, wie sie gerne würde. «Ich glaube wirklich, dass ich nicht mehr das leisten kann, was ich Anfang Herbst noch geschafft habe. Das ist sehr schmerzhaft.» Sie fügt hinzu: «Aber so ist das Leben, wir müssen es nehmen, wie es ist.»